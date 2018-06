“Talk Cosmic to Me” : le café spatial bruxellois a un an, un peu plus près des étoiles

Le café scientifique bruxellois qui vulgarise les sujets spatiaux fête son premier anniversaire le mercredi 27 juin au 1030 Café à Schaerbeek. L’occasion pour les curieux et passionnés de découvrir et soutenir un concept particulièrement sympathique.

L’année dernière était lancée la première rencontre spatiale bruxelloise : “Talk Cosmic to Me”. Sous la houlette de Céline Ballieux, passionnée d’espace et de sciences, le concept fête aujourd’hui son premier anniversaire et ses six éditions réussies. Si d’autres cafés scientifiques ont emboîté le pas de TCtM, il reste sans doute le plus convivial et le plus accessible. L'idée est simple, il s’agit d’une réunion qui a lieu tous les deux mois dans un bistrot bruxellois. Autour d’un verre, les spectateurs peuvent assister à une courte conférence d’un professionnel sur un thème donné. Des astronautes, chasseurs de météorites et autres scientifiques se relaient à chaque édition au micro pour vulgariser un sujet passionnant. Les spectateurs peuvent poser des questions et prolonger la discussion autour d’une bière.

Ici, pas besoin de connaissances au préalable, un simple intérêt pour le sujet suffit. Céline Ballieux a imaginé le café spatial pour tout ceux qui s’intéressent de près ou de loin au sujet, elle explique que l’espace est “un univers qui intrigue et fait rêver, mais encore trop souvent perçu comme un sujet impénétrable. A travers nos rencontres, on le rend accessible à tous.” En plus des conférenciers, des illustrateurs sont aussi invités à venir dessiner en direct sur les thèmes abordés.

Pour l’édition anniversaire du 27 juin, c’est l’astrophysicienne à l’ULB Sophie Van Eck qui viendra vous mettre la tête dans les étoiles. Elle qui a découvert la Constellation de la Grue, expliquera de quoi sont composées les étoiles et comment les scientifiques arrivent à les sonder. Les artistes Cha Coco et Matilde Gony illustreront la soirée avec des croquis dessinés en temps réel.