Talk Cosmic to Me #8 : et si on allait piquer une tête sur Mars ?

Le plus chouette des cafés scientifiques bruxellois investit la terrasse du Kumiko le 29 août pour une huitième édition qui interroge la présence d’eau sur la planète Mars. Comme à son habitude, l’évènement est accessible à tous.

Talk Cosmic to Me, ce sont déjà sept éditions et autant de soirées à vulgariser des savoirs scientifiques liés à l’espace avec d’éminents spécialistes. Le premier café spatial bruxellois, imaginé par Céline Ballieux il y a un an, s’est donné pour mission de partager des savoirs de façon accessible et ludique, et cela autour d’une bonne bière. Son slogan qui en dit long sur l’état d’esprit sympathique et accueillant : “Space is not rocket science”. Les passionnés d’espaces, les néophytes et les curieux sont conviés à bord de ces conférences en anglais, habillées de projections d’images et de dessins en direct. La possibilité est aussi donnée d’échanger avec de grands scientifiques, entraîneurs de cosmonautes, chasseur de météorites ou autres astrophysiciens.

La prochaine édition de TctM se déroulera donc au Kumiko le 29 août prochain autour du thème aquatique martien. La collaboratrice scientifique en communication de l’Observatoire Royal de Belgique, Lê Binh San Pham animera la discussion et répondra aux questions des spectateurs. La détentrice d’un doctorat en sciences et blogueuse scientifique (Science Ballade) viendra témoigner de son savoir, elle qui a étudié la question de la présence de l’eau sur Mars et de la possibilité de faire de Mars un lieu d’habitation humaine. L’illustratrice Matilde Gony viendra dans le même temps esquisser quelques croquis sur le thème et qui seront projetés en direct.