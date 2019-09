Sortie de la procession de Tournai en souvenir de la peste

La 926e procession de Tournai défilera ce dimanche 8 septembre dans les rues de la ville. Trois jours de fastes sont programmés dans la cité des "Cinq clochers".

C'est en 1092 que la procession de Tournai a été mise sur pied pour la première fois, pour remercier Notre-Dame d'avoir délivré la ville de la peste. Organisée chaque deuxième dimanche du mois de septembre par l'ASBL "Grande Procession de Tournai", cette manifestation à la fois historique et religieuse promène dans la ville les principales pièces du trésor de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, un édifice aujourd'hui inscrit sur la liste du "Patrimoine mondial de l'Humanité".

Annoncées par des musiciens et des chœurs, les pièces uniques sont escortées par des confréries et des groupes en costumes d'époque. Par ses groupes et leurs costumes chatoyants, par ses musiques, ses décorations florales et ses rues pavoisées, la grande procession se révèle une démarche de beauté et de foi, qui témoigne d'un patrimoine historique, artistique, humain et religieux.

La manifestation réunit chaque année de très nombreux fidèles de Wallonie picarde, mais aussi des touristes venus tant de Belgique que du nord de la France et de pays voisins. Sauf en cas d'intempéries, la procession partira de la cathédrale dimanche, vers 10h. Après avoir arpenté les rues de la cité des "Cinq clochers", le cortège rentrera dans la cathédrale, vers 11h45. Des visites guidées de la cathédrale et de son chantier seront possibles entre 11h et 16h. Ces visites seront assurées en français, en néerlandais et en langage des signes.

La procession s'inscrit dans un programme qui débutera vendredi à 19h en l'église Saint-Quentin (Grand-Place) par une veillée de prières en l'honneur de "Notre-Dame de la Treille", à l'occasion du 160e anniversaire des apparitions. Le samedi, à 18h, un office pontifical sera présidé en la cathédrale par Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai. À cette occasion, la "Maîtrise" interprétera la "Missa brevis" de Heinrich Walder, et à l'offertoire le motet "Bogoroditse Djevo" d'Arvo Pärt. Vers 19h, en la cathédrale Notre-Dame, Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, remettra à l'évêque les clés de la cité épiscopale.