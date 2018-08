"Road Trip", une expo d’Oli-B à la Macadam Gallery

La galerie des Marolles propose une exposition consacrée au street-artiste bruxellois prolifique Oli-B.

Peintre, illustrateur et street-artiste, Olivier Binamé de son nom complet, mêle avec brio différentes techniques modernes. Il use de l’acrylique, de la peinture en spray mais travaille également de façon digitale et le collage. Il aime à créer des compositions éclatantes et colorées, des nuages avec des yeux, des monstres extraordinaires provenant de son riche univers, des lettres devenant personnages… Oli-B se situe à la frontière de l’abstrait et du figuratif dans un style bien à lui, que l’on retrouve ici et là dans la capitale bruxelloise, il peint des fresques urbaines pour orner la ville ou des espaces de travail.

Située sur la célèbre et animée Place du Jeu de Balle, la Macadam Gallery aime donner fenêtre sur cour à des artistes contemporains triés sur le volet. Après Denis Meyer, entre autres talents, la galerie propose une exposition consacrée à Oli-B, et cela jusqu’à la mi-octobre.