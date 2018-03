Les sciences à la portée de tous en Fédération Wallonie-Bruxelles

Pas moins de 400 activités sont programmées dans le cadre du Printemps des Sciences, qui se déroule en Fédération Wallonie-Bruxelles, du 19 au 25 mars prochains, sur le thème "Fiction?". L'événement, qui en est à sa 17e édition, fédère des acteurs de l'enseignement (universités et hautes écoles) et de la recherche ainsi que de nombreux musées et associations. Il est organisé dans plus de dix villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2017, près de 30.000 élèves, dont plus de la moitié étaient issus du secondaire, et près de 14.000 personnes issues du grand public ont pris part aux différentes activités. Des ateliers interactifs, démonstrations, conférences, visites, expositions et d'autres activités diverses sont au programme de cette édition 2018, qui propose d'explorer les liens fascinants entre le réel et l'imaginaire. À Liège, le moment fort de la semaine est l'exposition interactive qui se tiendra les 24 et 25 mars à l'institut de zoologie. Toutes les infos sont à retrouver sur le site.