Les portraits de Lénine par Andy Warhol à admirer à Londres à l'automne

1000 Jours dans l’Histoire - ANDY WARHOL, L’ART ET L’ENTREPRISE - 10/08/2017 Nous sommes le trois juin 1968, à New York. Andy Warhol se trouve dans le hall de la Factory, son atelier-studio. Déboule alors Valerie Solanas, militante féministe. Elle vide le chargeur de son pistolet sur le pape du pop art. Ensuite sur son compagnon et tente le coup sur son impresario. L’arme s’enraye. Warhol est touché au poumon et à l’estomac, notamment. Il s’en tire de justesse, après avoir été déclaré mort cliniquement, mais il devra porter un corset le restant de ces jours. Mobile du crime : un texte écrit par Solanas qui n’aurait pas retenu l’attention de Warhol. La meurtrière plaidera coupable, Warhol refusera de témoigner contre elle. Portrait d’un artiste qui a révolutionné la consommation de l’art au vingtième siècle.