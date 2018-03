Les Nuits du Botanique 2018 : les 7 concerts à aller voir

Cette année le Botanique fête les 25 ans de son évènement emblématique. Du 25 avril au 6 mai, Les Nuits colorent la capitale bruxelloise de ses rythmes chatoyants avec ceux qui font la musique aujourd’hui. Comme chaque année, la programmation des Nuits du Botanique prend le pouls de la musique actuelle, comme un diagnostic avant les festivals de l’été. Ceux qui ont fait l’actualité de ses derniers mois, ceux qui remuent la scène belge, les plus établis, les plus pointus, les artistes nocturnes ont été sélectionnés avec goût pour fêter le début du Printemps et des beaux jours. Pour l’édition du quart de siècle, le Bota fait confiance aux jeunes bourgeons qu’il a vu éclore en ses murs cette année et à des musiciens et musiciennes plus confirmé-e-s. Nous avons fait une sélection des concerts à ne pas manquer, notre équipée de rêve pour passer de bonnes Nuits.

Luke Howard Dimanche 29 avril + Martin Kohlstedt, Luke Howard est un des plus grands musiciens classiques contemporains, on le compare souvent au génial Nils Frahm. Compositeur et pianiste australien, il s’est fait remarqué en 2013. Depuis il continue son ascension avec une collaboration avec le photographe William Eggleston, une tournée européenne et la préparation d’un album.

Bachar Mar-Khalifé Lundi 30 avril + Baloji + Ayo Quand Bachar Mar-Khalifé a été invité par le Botanique pour jouer aux Nuits 2017, il a voulu mettre sur pied un tout nouveau projet. Ce projet est un hommage à un musicien et chanteur, une véritable légende artistique nubienne : Hamza El Din. Joueur de oud et chanteur né en Egypte, El Din s'est fait repéré par Bob Dylan et Joan Baez dans les années 60. Grâce à eux, il partit aux Etats-Unis pour débuter une belle carrière musicale et devenir une référence. Hamza El Din, décédé en 2006, a toujours voulu préserver la culture nubienne à travers sa musique. Le plus connu de ses albums se nomme Escalay : The Water Wheel, un disque enregistré en 1968 qui a véritablement mis en lumière la musique orientale. C’est avec sa création hommage qui a voyagé depuis un an que Bachar Mar-Khalifé revient.

L’Impératrice + FAIRE + Pépite Mardi 1er mai La team microqlima est au complet pour une grande fête à l’Orangerie. L’Impératrice ne cesse de nous ravir avec ses sonorités disco-pop, notamment son dernier titre Matahari. Le premier album du groupe parisien est prévu pour le Printemps. Ils seront accompagnés par FAIRE, le trio punk rock un peu trash et totalement barré qui a déjà sorti 3 EP dont “C’est l’été” en juin dernier. Enfin, Pépite c’est la carte kitsch du label microqlima, en septembre dernier, le groupe pop-nostalgique Pépite sortait un second EP nommé “Sensation” qui venait prendre la suite de la jolie première percée “Les Bateaux”. Le duo se place comme des “aventuriers du sentiment” et propose un univers à cheval entre Michel Berger et les sonorités pop-rock californiennes.

Polo & Pan Mercredi 2 mai + Bagarre C'est en 2014 que Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan - Polocorp et Peter Pan - se réunissent pour former le groupe Polo & Pan. Après deux EP, ils se font connaître du grand public grâce à leur titre "Canopée" sorti en 2016. Leur premier disque “Caravelle” sorti en mai 2017 connaît un beau succès et amène le duo en tournée sous des auspices très favorables. L’album, à l’image des concerts de Polo & Pan, est une douce balade sous l'eau, sur le sable, dans des bras de mer luxuriants, certains diront la bande originale de l'été. La traversée se situe entre le voyage par procuration et désir d'ailleurs, une musique électronique joyeuse à goûter absolument sur scène.

Pascal Schumacher & Maxime Delpierre Jeudi 3 mai + Poltrock Le compositeur luxembourgeois Pascal Schumacher et le guitariste français Maxime Delpierre s’allient pour un projet création nommé “Drops & Points”. C’est cet hybride entre le dark jazz, la musique électronique house et l’expérimentale que le nouveau duo vient présenter aux Nuits. Le projet repose aussi sur des effets volumétriques, des images, du mapping vidéos et des lumières qui créent un spectacle immersif qui se construit en même temps que la musique. Une performance complète qui s’annonce impressionnante.

Vous pourrez aussi retrouver Eddy De Pretto, Fakear, Témé Tan, Charlotte Gainsbourg et plein d’autres… Toute la programmation à explorer sur le site du Botanique.