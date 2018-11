Le Tour des Blocs débute à l'uZinne

Après le Festival des Blocs en octobre dernier, le collectif Les Meutes exporte son concept pour une tournée bruxelloise.

Le 6 octobre dernier, c’était le 2e Festival des Blocs à la Cité Modèle. Ce rassemblement pluridisciplinaire avait été monté avec les habitants et associations de la cité laekenoise et le collectif Les Meutes. Un beau succès qui donne désormais lieu à une tournée culturelle dans d’autres lieux phares de la capitale et l’occasion pour ceux qui n’ont pu s’y rendre de voir le résultat. De novembre à juin, les créations réalisées au Festival des Blocs lors d’ateliers avec les habitants seront transportées et exposées dans d’autres endroits où chacun pourra venir les admirer, les contempler, les appréhender. Au programme : des projections de films, expositions photographiques, calligraphiques, représentations théâtrales et concerts. Le premier arrêt du Tour des Blocs se fera à l’uZinne le 24 novembre.

Ce Tour des Blocs, tout comme le Festival, a pour but de mettre en valeur et de faire connaître La Cité Modèle. Construite en 1958 à l’initiative de Fernand Brunfaut, l’ensemble architectural découle d’une double réflexion moderniste et sociale. Le but était de terminer sa construction pour l’Exposition Universelle et accueillir des délégations des pays participants durant l’évènement, comme une sorte de village olympique. Mais les travaux prirent plus de temps que prévu et quelques immeubles émergèrent simplement alors que la maquette présentée proposaient bien plus. 50 années après, la région bruxelloise entreprend une rénovation du site avec comme but d’améliorer la qualité de vie des habitants, offrir plus de logements et de commodités.