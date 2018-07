Le spectacle de clôture de la K-Pop Academy à BOZAR

Pour la troisième année, le Korean Cultural Center de Bruxelles a organisé la K-Pop Academy dédiée à l’apprentissage du genre musical coréen. Pour clôturer en beauté ce stage, un spectacle de fin de cycle sera donné à BOZAR le 28 juillet. L’occasion de découvrir un genre musical très populaire en Asie.

Comme son nom l’indique, la K-Pop est un genre musical venu de Corée du Sud. Il qui mélange plusieurs styles allant de la pop à l’electro, en passant par le rock et le hip-hop, à la musique sont ajoutés des artifices audiovisuels, formant un spectacle complet. La K-Pop est apparue dans les années 90 pour faire repartir l’économie du pays après la guerre et célébrer la démocratie qui s’est installée en Corée du Sud dans les années 80. Le style musical connaît un franc succès et continue de séduire les jeunes Coréens et depuis la mondialisation permise par le web, la K-Pop est internationalement appréciée. Elle est un élément central et reconnaissable de la culture coréenne aujourd’hui.

Depuis trois ans, le Korean Cultural Center donne la part belle à la K-Pop à travers une académie. Durant un mois, des apprentis K-Pop stars sont formés au chant, à la danse et à la culture coréenne par d’éminents professeurs. Leur but est d’entrer dans la peau des artistes coréens et être la vitrine de la K-Pop lors spectacle de graduation où ils peuvent montrer tout ce qu’ils ont appris, après un flash mob tour organisé dans tout le pays.