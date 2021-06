Le PHestival de Philippeville célèbre le sport et la photographie

Expo " WHAT THE FOOT ?! "

Le collectif de photographes bruxellois HUMA se dédie à la photo documentaire en lien avec l’insertion sociale, l’aide humanitaire, l’éducation et les publics fragilisés. WHAT THE FOOT est un travail au long cours sur la pratique du football par les femmes à travers le monde. Où comment le football peut-être vecteur de changement et d’égalité pour les femmes d’ici et d’ailleurs explique le collectif. De Bruxelles à Téhéran, de Buenos Aires à Amman, en passant par Paris et Abidjan, le collectif HUMA a capté les conditions et le sens pour les filles de s'adonner à ce sport. Une expo qui sera un des événements de ce Phestival.