Le film "La bataille des Marolles" sera projeté à Flagey pour ses 50 ans

Le jour où… la bataille des Marolles - C'est du Belge - 04/10/2019 «C’est du Belge» a pris ses quartiers dans les Marolles. Un quartier populaire qui a accueilli autrefois une population souvent défavorisée mais surtout éprise de liberté. En 1969, la bataille des Marolles en est une parfaite illustration. A cette époque, lorsqu’un projet d’extension du Palais de Justice menace d’expropriation de nombreux habitants, la colère gronde dans les Marolles et la résistance s’organise. Aux fenêtres, des calicots des plus explicites : «On a marché sur la lune mais on ne marchera jamais sur la Marolle», «La Marolle aux Marolliens»… A la tête de la révolte, l’Abbé Jacques Van der Biest, une véritable figure de ce quartier populaire. Cette semaine, la séquence «Le jour où…» évoque cette «Bataille des Marolles» en compagnie du Prince Amaury de Mérode dont l’illustre famille a beaucoup œuvré dans les Marolles et qui a bien connu l’Abbé Jacques Van der Biest. Un joli moment de l’histoire bruxelloise illustré par quelques images d’un très beau documentaire réalisé par la RTBF en 1969.