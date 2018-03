Le Boléro de Maurice Béjart revient à Forest National

Entré au Ballet du XXe Siècle en 1979, Gil Roman a été désigné par Maurice Béjart comme son héritier et successeur en 2007. Mais le danseur, chorégraphe et directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne n'est pas seulement un porteur d'héritage, puisqu'il crée lui-même des ballets. Il présente aujourd'hui sa nouvelle création, " t‘M et variations… ", conçu comme un roman. Pages après pages, sous la forme d’un journal, relation à l’intime, le chorégraphe propose une suite de variations sur le thème de l’amour et de la nécessité intérieure de la danse, où les pas sont autant de mots adressés à Maurice Béjart. Une chorégraphie fascinante, chronique d’un jour de fête pleine de couleurs et d’arabesques.