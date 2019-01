Le 32e Tels Quels Festival : la culture du visible

Du 1er au 13 février, le Tels Quels Festival met en lumière des initiatives culturelles qui interrogent l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

L’association Tels Quels lutte pour une société plus bienveillante et voit dans le cinéma, la scène, la musique, la littérature et la culture en général des outils de lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’intolérance. C’est pour cette raison qu’elle a mis sur pied le festival du même nom. La compréhension et la tolérance passent par une représentation des minorités dans les différents médias et c’est en partie pour cette raison que le festival existe. Bien que nous soyons dans un pays ouvert à ces problématiques, il est important de continuer à se battre pour rendre visibles toutes les personnes LGBT.

Pour sa 32e édition, le Festival Tels Quels propose une sélection de spectacles, films sur les thématiques de genre et d’orientation sexuelle. Au programme notamment, la projection du long métrage belge Girl, de Rafiki de Las Herederas entre autres. Une séance spécialement dédiée aux courts métrages sera aussi organisée au Botanique et un concours remettra le Prix du Jury et du Meilleur Scénario ainsi qu’un coup de coeur.