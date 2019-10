Laissez-vous emporter par la Fureur de Lire !

Que vous soyez un dévorateur de romans avide de nouvelles découvertes, un gourmet de littérature, un lecteur timide et parcimonieux ou un éternel réfractaire à l'art des lettres, la Fureur de Lire a le dessein de s'emparer de vous ! Du 16 au 20 octobre, 300 activités autour de la lecture sont organisées sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'initiative de cette dernière, de l'Administration Générale de la Culture et du Service Général des Lettres et du Livre. Gratuites pour la plupart, ces activités s'articulent cette année autour de trois axes principaux : le rapport des adolescents à la lecture, la littérature belge et l'humour. Avec un slogan qui résonne comme un credo : "La Fureur de Lire, elle vous prend sans prévenir".

Les différentes activités prévues, qui visent tous les publics, sont organisées par différents acteurs du monde littéraire qui collaborent pour l'occasion : bibliothèques, librairies labellisées, écoles, associations... Des concours aux lectures publiques, en passant par des animations pour enfants, des rencontres avec des auteurs ou encore des expositions, il y en a pour tous les goûts. La Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon et le réseau des bibliothèques locales coorganisent notamment l'événement "Du pain et des bouquins" : "de joyeuses découvertes autour du pain, proposées à votre dégustation par des conteuses, des artisans et des bibliothécaires", selon le communiqué. Toutes les animations sont référencées dans le programme de la Fureur de Lire.

Promouvoir la lecture toute l'année

À côté des activités programmées du 16 au 20 octobre, une série de projets sont mis en place dans le cadre de la Fureur de Lire, visant à promouvoir la lecture toute l'année. L'album inédit "Plus de place", de Loïc Gaume, qui revisite le conte de "La Moufle", est offert par les bibliothèques publiques à tous les enfants de première maternelle. Six plaquettes sont disponibles dans les lieux d'activité de la Fureur de Lire, toute l'année. Il s'agit de nouvelles, poèmes ou albums créés par des auteurs et illustrateurs belges francophones pour l'occasion. La plaquette "La Boum de John John", en plus d'un fascicule d'exploitation, est accompagnée d'une vidéo réalisée avec l'aide de la Cinémathèque de la FWB. La publication "Hahaha !" propose une sélection de 155 ouvrages humoristiques destinés à la jeunesse, des plus petits aux jeunes adultes.

De plus, trois grands concours sont organisés à destination de la jeunesse. "La Petite Fureur" se base une sélection de 12 livres et propose aux enfants de 3 à 13 ans de prolonger leur lecture par une transposition artistique de leur choix, comme une chanson, un dessin, une vidéo. Le concours est ouvert jusqu'au 1e mars 2020. Pour les élèves de 5e et 6e secondaire, le concours "Ad@ptez un classique", basé sur la collection "Espace Nord", invite à redécouvrir une œuvre choisie par l'enseignant, parmi une liste de 10 classiques, et à l'actualiser en laissant libre cours à son imagination. Enfin, un concours de nouvelles ouvert jusqu'au 13 décembre 2019, sans limite d'âge, est organisé par la FWB, sur le thème "À basse température". Outre des participations à des ateliers d'écriture, les dix textes primés seront publiés dans un recueil, et les quatre textes lauréats recevront des "mentions financières".

Pour plus d'informations, consultez le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles.