Laissez parler les p’tits papiers au Salon Mirage

Devant le succès de la belle première édition, le Salon Mirage rempile pour mettre à nouveau à l’honneur les petits éditeurs et l’auto-édition. L’évènement se tiendra les 4, 5 et 6 mai au Lac.

Animal Press, les franco-coréens pop et weird, les Bruxellois de Cuistax, BANDE De, les Editions Matière, Autobahn et tout un tas d’autres petits éditeurs tiendront un stand sur le Salon Mirage le week-end prochain. L’occasion de découvrir des talents à l’état pur qui prônent l’impression à petite échelle, qui s’attardent sur les matières et ont un véritable esprit d’artistes et d’artisans. C’est tout l’intérêt de la micro-édition, un type de publication qui revient d’ailleurs à la mode, en même temps que la vague “do it yourself”. Comme l’année dernière, le Salon Mirage sera coloré de petits concerts surréalistes de Bruxelles et d’ailleurs.

La liste complète des éditeurs présents :

Alexis Poline (Moderne Jazz), Animal Press, Autobahn, Arbitraire, BANDE De , Bichel - editions, Bloc Books, Chambre Charbon, Chez Rosi, Copie Double éditions, Croatan Edition, Cuistax, Dautzenberg Press, édition Fondation, Éditions Matière, Z_i_Z_i_R, éditions Abstraites, éditions les Murmurations + Mathieu Spøutnik, Elliot Dadat, Léopold Bensaid/Gaspard Laurent, Landrivon Félicité, Félix Decombat, Guillaume Chauchat, Ice Screen, LAZER QUEST (iris veverka, ulysse c. müller, claire pedot), Les Bas-Rhinois (Émi Clarke, Art Majeur, Humour ZONE), Le vaut charrette (Antoine Marchalot et Margaux Duseigneur), Marc Hennes, Mdap, Master MULTI / pratiques éditoriales / Arba-Esa Bruxelles, Next Revel, Numero 10(Lomé Lu et Mario Melis), Paul Bip, Paul Paetzel, Roméo Julien, Rubiero da Reixirà, Saehan Park, Sammy Stein, Mehdi Shoboshobo Hercberg, Super Loto Editions, Super-Structure, Temple magazine, Terry Bleu Publishing, Tom Lebaron Kherif et Tusitala Editions.