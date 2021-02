Kanal : It Never Ends - Part 2 - John M Armleder & guests

A partir du 4 février 2021, KANAL-Centre Pompidou présente la deuxième partie de l’exposition It Never Ends, de et avec John M Armleder. Invité à investir depuis septembre 2020 les 6 étages du Showroom de KANAL, l’artiste suisse propose des expositions, performances, concerts et rencontres, qui seront présentées au public en fonction de la situation sanitaire.

Cette deuxième partie de It Never Ends continue d’explorer l’univers d’Armleder. Exposition à la fois personnelle, tout en accueillant les travaux d’autres artistes, ce projet réaffirme la dimension éthique et esthétique du travail de John M Armleder, qui a toujours pensé l’art à l’aune des notions de collaboration, d’amitié et d’hospitalité.

L’Espace public

L’exposition s’organise autour d’un espace public, ouvert du jeudi au dimanche de 11 h à 19 h, occupant les deux premiers niveaux du bâtiment. Le visiteur y trouvera une bibliothèque, une imprimerie temporaire et un lieu de co-working accessible gratuitement.

It Never Ends, part 2

L’exposition continue aux quatre niveaux supérieurs: chacun des plateaux industriels du Showroom est occupé par Armleder de manière distincte. Comme lors de la première partie, l’artiste propose différentes expositions, conçues et mises en scènes par lui-même. Ces expositions comportent des invitations à d’autres artistes ainsi que des présentations de collections.