Independant Label Market rempile à Bruxelles

Le marché des labels indépendants revient pour la deuxième édition les 20 et 21 avril aux Halles Saint-Géry.

Après une première édition couronnée du succès dans la capitale bruxelloise, l’Independant Label Market s’allie avec le Listen Festival pour un nouvel évènement fin avril. Ce week-end dédié à la musique indépendante propose aux visiteurs de découvrir une musique hors des sentiers battus à travers des labels qui donnent la part belle aux éditions spéciales et autres raretés musicales. Des artistes musiciens et DJs proposeront également des showcases et séances en direct.

L’Independant Label Market a été lancé en 2011 à Berwick Street dans le quartier londonien de Soho. Le projet a réussi à réunir les 400 meilleurs labels musicaux indépendants des deux côtés de l’Atlantique. L’ILM est devenu en presque 10 années d’existence une vraie référence et s’exporte, la preuve avec l’évènement bruxellois.

Tandis que l’industrie musicale se tourne vers le numérique, le choix de l’ILM paraît osé mais séduit. Le projet rappelle tout de même l’aspect primordial des relations humaines dans la vente de musique. Le fondateur d’un label aura toujours plus à dire sur ses pépites qu’une interface web, c’est pourquoi il est important de sauvegarder les deux manières de consommer.