Forest Sound Festival : musique, écologie, nature et vivre-ensemble

Comme chaque année, le Parc de Forest revêt ses habits de fête pour un mini-festival écologique et familial proposant concerts, workshops, à boire et à manger. Ça se passe le 1er septembre.

Au Forest Sound Festival, il y en aura pour tous les goûts. Les deux scènes proposeront des artistes aux horizons très variés, de l’afro-post-punk au rock psychédélique turc en passant par de la musique irakienne contemporaine. Une dizaine de groupes de succèderont sur scène durant l’après-midi et la soirée et parmi eux les excellents Altın Gün, déjà croisés plusieurs fois cette année, mais aussi le label gantois Radio Martiko, les bruxellois de Boucan qui fusionnent le jazz et plein d’autres formations que l’on a hâte de découvrir.

Le line-up provisoire (d’autres groupes vont être annoncés) :

Les enfants seront aussi invités à venir participer à une fresque géante, à créer leurs propres instruments de musique, leurs herbiers, à partir à la découverte du parc… L’atelier roulant d’Oxymore.asbl sera aussi mis à disposition pour réparer toutes sortes d’objets, dans le but de lutter contre l’obsolescence programmée. Toutes les activités sont en lien avec l’éco-responsabilité, la nature et l’éthique. La liste complète des activités est à consulter sur le site web du Forest Sound Festival.