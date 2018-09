Flow-in : Workshop, concert, jam session

Le Kamilou café accueille le 14 septembre prochain un petit festival bruxellois hybride entre ateliers, musique et improvisation.

Pour combattre le blues de la rentrée, rien de tel qu’une journée pleine d’activités dans un endroit sympathique. Le festival Flow-in célèbre “la connexion, le flux de liens entre les personnes à travers des activités utilisant des fils, ficelles, cordes…”. La thématique du lien social sera donc au coeur de cette journée ixelloise.

Au programme un atelier “knit graffiti” organisé par Point Culture, il s’agit d’embellir l’espace urbain grâce au tricot. Un concert d’instruments à cordes organisé par Jam in Brussels ainsi qu’une jam session consacrée également aux instruments à cordes, après tout c’est le thème. Jam in Brussels propose à tous d’amener son instrument pour expérimenter, fusionner et jouer ensemble dans un concert amical et harmonieux. Flow-in proposera aussi d’autres activités et prépare quelques surprises pour le jour J.