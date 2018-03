F(r)ictions et SOFTLOVE prélude : deux évènements arts, sciences et tech à Liège

Le Festival Corps de Textes est un évènement littéraire de découvertes qui souhaite emmener ses visiteurs sur des pistes étonnantes, dans des lieux surprenants à travers des rencontres d’auteurs, des moments d’écoute et de partage. Déjà engagé sur les thèmes de l’art, la science et la technologie avec le projet IMPACT, le Théâtre de Liège propose encore cette fois-ci deux activités qui mêlent ces trois domaines.

F(r)ictions, le 26 mars

F(r)ictions est une rencontre entre Jacques Pélerin et Costa Lefkochir. Le premier est ingénieur à l’Université de Liège, docteur en Sciences appliquées et également Président du Comité exécutif du GRE, Professeur invité à HEC-École de gestion de l’Université de Liège et Membre de l’Académie royale de Belgique. Le second est un artiste peintre, sculpteur et créateur d'installations né en Grèce, habitant une partie de l’année en Belgique. Les deux hommes s’interrogeront sur le thème de la créativité, le processus créatif et la créativité dans la société.