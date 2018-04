“Drukdrukdruk - viens vite, on imprime !”

La fête de l’imprimerie aura lieu cette année les 5 et 6 mai à travers toute la Belgique, de Marcinelle à Gand en passant par Anderlecht.

Devant le succès de la première mouture, “drukdrukdruk”, la fête des techniques et métiers de l’impression, rempile pour une nouvelle édition plus étendue encore et toujours organisée par les Gantois de Kunstwerkt. Alors qu’il avait déjà investit la Flandre et la capitale, le festival s’installe désormais dans les trois régions. Ateliers, expositions, découvertes immersives… pas loin de 100 activités viendront ponctuer le week-end autour de l’imprimerie. Des studios seront spécialement ouverts pour l’occasion pour permettre de faire découvrir un art particulier et multiforme : risographie, linographie, sérigraphie, monotype… un grand nombre de techniques y seront exposées.

Au programme, en plus des expositions et des conférences, la possibilité de créer sa carte de visite à l’Académie d’Anderlecht, réaliser un mini-herbier au Musée Plantin-Moretus à Anvers, s’initier à la gravure sur bois japonaise au Studio 8 d’Aarschot ou encore concevoir une table de sérigraphie à l’Académie de Gand, entre autres. Le but de “drukdrukdruk” est de faire découvrir l’univers de l’imprimerie et de donner envie de faire quelque chose de ses mains.

L’affiche de l’évènement elle-même témoigne d’une volonté de mise en lumière d’une technique d’impression puisqu’elle a été réalisée en risographie par Topo Copy. La risographie (ou “riso” pour les connaisseurs) c’est la tendance du moment. Conçue en 1986 au Japon pour répondre aux besoins d’une époque, la technique a été utilisée dans le domaine administratif pour imprimer en masse à faible coût. Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui elle est remise au goût du jour, la risographie étant économique, écologique et charmante dans ses imperfections.