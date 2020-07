Descendez dans le tombeau de Ramses VI grâce à la 3D

Ramsès VI Nebmaatre-Meryamun était le cinquième pharaon de la vingtième dynastie d'Égypte. Il a régné pendant huit ans seulement, de -1145 à -1137 environ avant J.-C. Il a été enterré dans la Vallée des Rois, dans une tombe connue aujourd'hui sous le nom de KV9. Ramsès VI n'a pas construit ce tombeau pour lui-même. Il a réutilisé la tombe de son neveu, Ramsès V et a fait... quelques rénovations . Il a notamment agrandi le tombeau et redécoré l'intérieur. Grâce à la visite virtuelle, nous pouvons admirer la majesté de l'espace : représentations multiples, hiéroglyphes, rendus astronomiques. La disposition est très semblable à celle des autres tombes de l'époque, avec une série de longs couloirs menant à la dernière chambre funéraire.

Dans le long couloir, on trouve des images de Ramsès VI se mêlant à celles de Râ-Harakhti et Osiris, deux dieux associés au monde souterrain et à l'au-delà. Sur le mur gauche se trouvent des scènes du Livre des Portes, tandis que le mur droit est décoré de scènes du Livre des Cavernes. Les autres salles présentent des scènes tirées de différents textes funéraires qui parlent du passage de l'âme dans le monde souterrain avant de se terminer dans la chambre funéraire où l'on voit un sarcophage brisé et des scènes du Livre des morts et du Livre d'Aker.