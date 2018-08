Culture Market #1 : la culture bruxelloise en fête

Durant deux jours, les Halles Saint-Géry vibreront pour la culture bruxelloise avec une trentaine d’acteurs locaux. Ça se passe les 31 août et 1er septembre.

Le nouvel évènement culturel bruxellois s’inscrit dans la continuité de ses modèles hollandais et flamand des Uitmarkt et Cultuurmarkt. Le Culture Market se donne pour mission de mettre en lumière les acteurs locaux culturels et présenter la création culturelle bruxelloise. Le but est d’inciter les spectateurs à s’impliquer dans la vie culturelle et à faire vivre les lieux dédiés. Dans cette optique, le Culture Market prendra ses quartiers aux Halles Saint-Géry, dans le centre de Bruxelles les 31 août et 1er septembre.

Au programme un concert du groupe français The Pirouettes (seulement sur invitation), suivi de DJ set à la Machine et au Zebra. Le samedi, une trentaine d’institutions culturelles seront présentes aux Halles pour rencontrer le public et parler de la saison à venir.

Les institutions participantes :

ADAM Brussels Design Museum, MIMA the Millennium Iconoclast Museum of Art, Divercities, Poppositions, CIVA, BRASS - Centre Culturel de Forest, Explore.Brussels ASBL, FiftyFifty Session, KissKissBankBank, La Monnaie De Munt, ING Art Center, Les Riches-Claires, Bru Em, Théâtre des Martyrs, Le 140, C12, Les Lundis d'Hortense, Botanique, Poolpio.com - Immersive Content Agency, Maison du Conte de Bruxelles, Cinema Galeries, Palace, Jeunesse et Arts Plastiques, Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, Théâtre Varia, Contredanse Asbl, BOZAR MUSIC, Festival Des Blocs - La Cité Modèle 58/18