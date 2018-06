Le début de la saison estivale de Bruxelles commence à Couleur Café du 29 juin au 1er juillet dans le magnifique parc d’Osseghem au pied de l’Atomium. Pour fêter sa 29e édition, attendez-vous à bien plus qu’une succession de concerts géniaux : le festival offrira une expérience unique à travers pleins d’activités qui stimulent tous les sens. Découvrez cette belle réflexion cosmopolite de Bruxelles dans :

- Le souk cosy et relooking complet

- Le Bar Mamafoufou au gout Afro-Cubain : cours de danses, DJ’s et cocktails ;

- La Rue du Bien Manger avec 40 restaurants venant du monde entier ;

- Des chillzones en plein air et couvertes avec des hamacs et d’autres activités ;

- Le Secret Bar, une grande fête garantie pour les chanceux qui arriveront à le trouver ;

- La Namaste Village, pour une relaxation intense et une introduction aux secrets de l’Est ;

- Des fanfares et pleins de performances mobiles

Et bien sûr, attendez-vous aussi aux meilleurs du hiphop, reggae, soul, r&b, jazz, funk et world sur 5 scènes. Cette année, on accueillera 46 groupes et 32 DJs.

Global & world: Amadou & Mariam, Ibeyi, Togo All Stars, Sidiki Diabaté, Calypso Rose, Metà Metà, Chicos y Mendez, De Palenque à Matongé, Dubioza Kolektiv, El Caribefunk, Fatoumata Diawara, Témé Tan, DJ Andrex & DJ Roméo

Hiphop, urban: Oddisee, Makala, Di-Meh & Slimka, The Underachievers, Residente, Smino, Young Thug, Damso, TheColorGrey, Juicy, L’Or Du Commun, Coely, STIKSTOF, Niveau4, blackwave., AliA, Le 77

RnB, pop: Mahalia, Milky Chance, Angèle, Selah Sue

Soul & Funk: D’Angelo, George Clinton, Leon Bridges, Tank and the Bangas, Lee Fields & The Expressions

Jazz: Gregory Porter, Melanie de Biasio

Beats, Dub: Panda Dub, Chinese Man, Masego, Soul Shakers, Black Mamba, Bibi Seck, SupAfly collective, Frontal collective, Bloom Hill collective

Reggae: Alborosie, Naâman, Chronixx, Ziggy Marley, Tarrus Riley

Plus d’info sur www.couleurcafe.be ou facebook.com/CouleurCafeFestival