Concours : remportez des pass UniversCiné pour fêter le Jour le Plus Court

Vendredi 21 décembre, le court métrage belge francophone est célébré aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus de 200 courts métrages sont projetés dans 23 lieux à Bruxelles et en Wallonie, à la télévision et en VOD lors de cette 5e édition du Jour le Plus Court, parrainée par l’actrice et scénariste Catherine Salée.

Cinémas, bibliothèques, lieux culturels et maisons de jeunes participent ce vendredi 21 décembre à l’opération initiée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au total, plus de 200 courts métrages belges francophones sont à (re)découvrir durant la journée la plus courte de l’année.

La Trois proposera pas moins de 23 courts métrages de 23h25 à… 5h45 ! La plateforme VOD Universcine.be proposera quant à elle des promotions sur les courts métrages présents.

Cette année, Le Jour le Plus Court est parrainé par l’actrice et scénariste Catherine Salée, succédant ainsi à Marc-Henri Wajnberg.

Le Jour le plus Court est l’une des opérations de promotion du cinéma belge francophone initiée et menée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Elle vise à porter un éclairage sur la richesse et la diversité du court métrage en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La programmation complète du Jour le Plus court est à découvrir sur le site www.lejourlepluscourt.be .