Concours : Quel avenir pour la classe moyenne ? entretien avec Bruno Colmant

Économiste de renom, Bruno Colmant fait autorité autant en Belgique qu'à l'étranger pour la pertinence de son analyse du contexte économique. Professeur à la Vlerick Management School, à l'UCL, à l'École de Commerce Solvay (ULB), à l'ICHEC et aux Facultés Saint-Louis, il a déjà publié près de 70 livres de fi nance, de comptabilité et de fiscalité, sans compter près de 5.000 articles pour la presse écrite. Sa carrière est à la croisée des secteurs privés, publics et académiques.

Origine de l'État-providence, évolution de la dette publique, questions démographiques, évolution de la pauvreté et des écarts salariaux, Bruno Colmant nous fera un exposé sur la fin de l'État-providence et le creusement des inégalités et répondra aux questions de la journaliste Martine Cornil sur l'avenir de la classe moyenne.

à Wolubilis, le 7 novembre à 20h.