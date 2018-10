Concours : L'orchestre à la portée des enfants - Ali Baba et les 40 voleurs

“Sésame, ouvre-toi ! Telle est la formule magique pour ouvrir les portes de la caverne d’Ali Baba, pleine des plus beaux trésors des mille et une nuits. Mais attention, seules les personnes au cœur pur peuvent en sortir. Ouvrez bien les yeux, ouvrez grand les oreilles, dans les magnifiques jarres en or autour de vous se cachent peut-être quelques bandits en quête de richesses… Laissez-vous envoûter par les sons de l’orchestre et envolez-vous vers la magie des nuits d’Orient…”

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Olivier Robe, Direction

Gwenaël Mario Grisi, compositions

Laure Tourneur, dramaturgie

Emmanuel Guillaume, mise en scène

Satu Perltoniemi, scénographie

Gaël Soudron, Ninon Perez, Maroine Amimi: Comédiens

Vendredi 12 octobre 2018 | 18h et 20h – Liège, Salle Philharmonique

Samedi 13 octobre 2018 I 11h et 14h – Bruxelles – Bozar

Dimanche 14 octobre 2018 | 13h45 et 16h – Ath, Le Palace

Mercredi 17 octobre 2018 | 15h – Ottignies, Centre culturel

Samedi 20 octobre 2018 | 18h – Namur, Théâtre Royal

Dimanche 21 octobre 2018 | 16h – Liège, Salle Philharmonique