Un soir ordinaire. Un couple, à table. L’épouse annonce le plus tranquillement du monde à celui qui partage sa vie qu’elle vient de l’empoisonner.

Un pur divertissement théâtral autour de l’intrigue inénarrable d’un couple au bord du gouffre. Cet amour à la dérive, effrité, trouve ici un aboutissement des plus cocasses : la femme, incarnée divinement par Virginie Hocq, conçoit une solution drastique à ses désagréments d’épouse oubliée et délaissée : l’empoisonnement. Un crime non dissimulé, mais parfaitement assumé et qui ouvre la pièce : le mari, installé dans son confort petit-bourgeois, journal à la main, est mis en courant qu’il vient d’être empoisonné.



Partant de l’idée de cet aveu clairement énoncé, Emmanuel Robert-Espalieu déroule ensuite un texte percutant, acéré et désopilant. Les dialogues fonctionnent alors sur le système d’un jeu biaisé, l’épouse se croyant en position de force. Les rebondissements se feront ainsi multiples tout au long de la pièce, ce qui fait de C’était quand la dernière fois ? une véritable comédie rocambolesque.



Il y a dans ce C’était quand la dernière fois ? quelque chose d’un tango infernal. Le rire se veut sardonique mais franc. Le décalage est abyssal entre la monstruosité de l’acte commis et la légèreté avec laquelle l’épouse raconte son plan terrifiant et compte assister à la fin aussi originale qu’épouvantable de son mariage...

On se demande qui d’autre que Virginie Hocq aurait pu interpréter cette bourgeoise à collier de perles capable des plus belles montagnes russes.

en tournée