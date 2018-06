“BOZAR Open Air” : l’été autrement

Du 28 juin au 28 septembre, BOZAR revêt ses habits estivaux et ouvre un espace aménagé en plein air ouvert à tous.

Ce sont le paysagiste bruxellois Bas Smets et le collectif POOL IS COOL qui ont été conviés par BOZAR pour aménager la rue Baron Horta, longeant le bâtiment. Ils ont travaillé autour de la nature et comme un écosystème fermé, pour faire de l’espace un cocon accueillant et sympathique, un endroit propice à la détente qui sera agrémenté par des activités culturelles.

Le Half Circus, qui a été conçu par Piovenefabi dans le cadre de l’exposition consacrée à Fernand Léger, a été prolongé. La tente rouge et blanche qui rend hommage à l’amour du cirque du peintre fera office de kiosque et sera animée tout l’été au gré de la programmation.

No Pool for Everyone fait suite à la piscine en plein air qui avait été installée l’année dernière au même endroit. Cette installation était partie d’un constat : il n’existe aucun espace de détente aquatique en plein air à Bruxelles alors que leurs effets positifs ne sont pas à prouver. Cette année, la ville n’a pas donné son autorisation pour l’installation de la piscine, ce sera donc un endroit sans piscine nommé No Pool qui prendra le relais et viendra souligner le manque d’espace aquatique bruxellois.

L’artiste Graciela Sacco propose d’occuper les murs avec ses affiches sur la protestation de mai 68. Sa série de photographies de gros plans, Bocanada prendra vie dans le cadre de l’exposition " RESIST! The 1960s protest, photography and visual legacy " . L’artiste et activiste russe Artem Loskutov viendra donner de l’écho à ses affiches en proposant des bannières. Cette piqûre de rappel de mai 68 a une saveur particulière pour BOZAR qui se rappellera d’une partie de son histoire, lors du blocus de ses bâtiments.

Pour l’ouverture du BOZAR Open Air, en partenariat avec Pool is cool, Bas Smets et la Guinguette de Forest, un joyeux programme attend le public. Tout d’abord une visite exclusive de l’exposition “Resist!” à 18h, puis la retransmission du match des Diables Rouges au Creative District dans la Galerie Ravenstein à 20h et en parallèle, la projection de “Clash”, un thriller égyptien sur la Révolution en 2013. D’autres projections seront bien-sûr prévues dans le cadre du Open Air Cinema.