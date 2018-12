Bon plan : le Musée Hergé gratuit le dimanche 6 janvier

Le musée consacré à l’auteur légendaire propose un accès gratuit le premier dimanche de cette année.

Le Musée Hergé est une référence en matière de bande dessinée depuis son installation en 2009 à Louvain-la-Neuve. 3.600 mètres carrés de surface sont dédiés à l’auteur de Tintin, Quick et Flupke, Jo, Zette et Jocko, Popol et Virginie ou encore Totor, CP des Hanetons. Imaginé et conçu par l’architecte français Christian de Portzamparc, le musée rend hommage à l’un des auteurs de bandes dessinées parmi les plus reconnus au monde. On y trouve plus de 80 planches originales, 800 photographies et documents inédits répartis sur 3 niveaux et dans 8 salles d’expositions. Les oeuvres présentes proviennent en partie de la collection de Stéphane Steeman qui l’a cédé à Fanny Rodwell, la veuve d’Hergé dans l’espoir de voir émerger un tel musée.

Le Musée Hergé n’a de cesse de se renouveler avec des expositions temporaires en lien avec le monde de la BD mais aussi avec la valse des dessins originaux qui sont remplacés tous les 4 mois ainsi que de nombreuses expériences visuelles et petits films qui sont proposés au public.

Aujourd’hui le Musée souhaite attirer davantage de visiteurs et propose dans cette perspective la gratuité les premiers dimanche de chaque mois. Le musée dispose d’un accès aux personnes en fauteuil, aux malentendants et aux malvoyants. Un café-restaurant nommé “Le Petit Vingtième” occupe également les lieux.