Bledarte Zone Festival : bienvenue en terrain décolonisé

Le festival qui prendra place les 6 et 7 juillet à LaVallée, au VK et à l’Allée du Kaaï entend bien mettre la lumière sur les artistes issu(e)s de l’immigration et leur donner un terrain d’expression.

Bledarte est un collectif féministe décolonial qui promeut l’art réalisé par des personnes racisées, LGBT+, des femmes ou tout individu oppressé à cause de son orientation, sa culture, sa religion ou sa couleur de peau. Le but du groupe est d’ailleurs de “décoloniser les mentalités” pour que la société accepte les artistes de tous horizons et considère leurs oeuvres de la même manière que celles des privilégiés. L’art et la culture sont deux pôles de pouvoir trop souvent réservés à une élite alors qu’ils sont un terrain d’expression exceptionnel pour toute personne oppressée.

Le festival se donne pour mission de mettre en valeur des artistes issus de l’immigration et d’être un espace accessible à ces personnes invisibilisées. Au programme : une exposition, différents stands consacrés à la mode, à la littérature, à l’édition, mais aussi des concerts et conférences aux sujets aussi intéressants que nécessaires à aborder et à ne surtout pas manquer.

La première conférence donnée à LaVallée le 6 juillet à 18h est en néerlandais, il s’agit de "La représentations des personnes racisées dans l’art et les médias" donnée par Melat G. Nigussie et Heleen Debeuckelaere.

Toujours à LaVallée le 7 juillet, deux conférences données en français concerneront les "Violences policières à Bruxelles" et sera animée par Nordine Saïdi, Nicha Mbuli et Latifa Elmcabeni à 15h. A 16h30, la deuxième thématique abordée par Genevieve, Aichatou Ouattara et Alice Rukambu concernera "Le corps de la femme noire face au standards de beauté occidentaux".

Des concerts, DJ sets performances seront assurés par Oriana Mangala, Marie De Buck & Ellen Sterckx, Yarna B2B Vicking, African Diplomat, Amalyah x Izaya Mod, Laryssa Kim, Golin, Pillow, Young Mocro, Loumana, Illsyll, Bonaventure…

Au VK se déroulera une soirée exceptionnelle avec les artistes Aze2dine, Shayfeen et Moesha13. Le ticket d’entrée sera fixé à 5 euros.