Avec “UNcovered”, Pierre Debusschere se dévoile

Le MAD présente une exposition très personnelle du photographe et réalisateur Pierre Debusschere.

Le jeune photographe et réalisateur belge Pierre Debusschere multiplie les collaborations lumineuses et les projets personnels ces dernières années. Le Bruxellois a déjà travaillé avec Kanye West et Beyoncé, rien que ça, mais il n’oublie pas sa patrie puisqu’il a également participé à des projets pour La Cambre ou encore La Monnaie. Auréolé de succès, Pierre Debusschere possède son propre studio d’enregistrement musical, le Studio 254Forest. Naviguant dans l’univers de la mode, le Bruxellois est à l’honneur d’une exposition au MAD jusqu’au 30 septembre prochain.

L’exposition nommée UNcovered dévoile donc une centaine de photographies inédites ainsi que le second film de l’artiste autour des thèmes de l’intimité, de la protection et du dénouement. Il s’agit d’un des projets les plus personnels jamais présenté par Pierre Debusschere.