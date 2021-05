Au cœur de Bruxelles, un mur de décibels illustre la résilience des Belges confinés

Attention les oreilles !

Ca va crier sur la place de la Bourse. Let It All Art est un projet participatif qui traduit les cris des participant.e.s en image abstraite. Une constellation colorée d'une année de frustrations pour cause de lockdown. Concrètement, des QR codes sont disséminés à même la fresque et permettent au public d'écouter les cris des participant.e.s à ce projet artistique Let it All Art. Ces décibels ont été récoltés après un an de confinement via la plateforme LetItAllArt.be. Sur le site, les visiteurs pouvaient se libérer à haute voix de leurs frustrations. Grâce à un algorithme prenant en compte volume sonore, timbre et tonalité, chaque cri enregistré a ensuite été converti en une forme graphique personnelle et unique... Let it All Art s'écoute autant qu'il se regarde. Pour avoir un avant-goût de l'expérience, on peut se connecter sur https://letitallart.be/view

Soyez prévenus : 50 mètres de cris c'est une sacrée aventure pour vos tympans. Les créateurs de la fresque l'affirment : cette transformation d'un sentiment négatif en une expression artistique positive est aussi un message d'espoir en l'avenir.