Après-midi créatif avec Cuistax

Le fanzine pour enfants Cuistax a 5 ans et organise une après-midi d’ateliers créatifs le 28 mars au BRASS, une belle occasion pour sortir toute la famille.

Le fanzine bilingue Cuistax a été créé en 2013 à destination des enfants. Avec un graphisme léché, des couleurs travaillées (deux couleurs par numéro) et un papier riso très agréable, il séduit aussi les plus âgés. On trouve dedans des jeux, des histoires et des conseils d’ateliers bricolage. Ce sont justement ces ateliers imaginés par l’équipe du Cuistax qui seront proposés durant l’après-midi très manuelle, un évènement nommé ATOMIX.

A partir de 14h, plusieurs ateliers seront disséminés ici et là : un atelier papier sera organisé par le duo BANDE DE, qui propose aux enfants découpage, dessin et collage pour créer un pop-up animé par une languette. Un atelier musical tiendra place avec la possibilité d’enregistrer ses compositions. Un autre stand de fabrication de masque en papier permettra aux enfants de se déguiser tandis que l’atelier livre Leporello leur permettra d’inventer un univers à part, de composer ses personnages, les imprimer et repartir avec son propre ouvrage ! Enfin, un espace sera dédié au tissage et donnera la possibilité aux petits de créer toutes sortes d’entremêlement.

Après un goûter bien mérité, le film “Dimanche” sera projeté à 16h30, il narre les aventures de Dimanche un garçon qui a été expulsé de la machine-semaine et qui va rencontrer un drôle de personnage inspirant. Le film a été réalisé par Fanny Dreyer et Gaël Kyriakidis.

A 18h, c’est le vernissage Cuistax et la possibilité d’acheter le dernier numéro.