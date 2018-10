Afro-féminisme & Arts numériques à BOZAR

Une soirée spécialement consacrée à l’afro-féminisme et la culture numérique sera proposée à BOZAR le 7 novembre. Au programme des voix féminines africaines qui comptent dans les arts numériques.

Aujourd’hui les yeux (intéressés) sont tournés vers le continent africain et son développement technologique. Les investisseurs et autres startups sont fortement intéressés par l’expansion économique de l’Afrique via ses ressources. Afin de s’approprier cette nouvelle culture numérique, des mouvements artistiques émergent. C’est le cas d’un afro-féminisme tourné vers l’art digital, une vague nécessaire pour faire valoir sa voix dans un contexte de développement fort.

Le 7 novembre, BOZAR propose d’accueillir ses nouveaux mouvements émergents à la croisée entre l’afro-féminisme et l’art digital à travers les réalisations de collectifs et d’artistes. Sur place, le collectif kenyan urbain et contemporain The Nest présentera son engagement dans les arts visuels, le cinéma, la mode et la musique. Un court métrage traitant de l’afrofuturisme, This One Went To Market, réalisé par Jim Chuchu sera également projeté. Par la suite, un débat sur les cultures féminines africaines sera mis en place avec le Dr. Akati Khasiani (The Nest Collective), JepChumba (African Digital Art) et Marion Louisgrand (Ker Thiossane), le tout animé par Oulimata Gueye.