A Bruxelles, les étudiant.e.s des écoles d'art ne sont pas oublié.e.s

On le sait, en ces temps de crise sanitaire qui s'éternise, la frustration des artistes est immense. Celle des étudiant.e.s des écoles d'art ne l'est pas moins. A Bruxelles, Le Conservatoire Royal et l'Académie des Beaux-Arts ont trouvé des solutions.

Le festival Courants d'airs organisé par le Conservatoire royal de Bruxelles fêtera son 15e anniversaire en ligne. Ce festival, rencontre des étudiants du Conservatoire de musique et des jeunes comédiens issus des Écoles Supérieures d’Art de la FWB, présente des créations entre théâtre, musique, danse, cirque et performance. Une occasion unique pour les professionnels et pour le public de découvrir les talents de demain. Si le festival 2020 a dû être annulé, l'édition 2021 est bien là. Toujours gratuite et entièrement en ligne. 23 créations à voir et revoir sur la chaîne YouTube du Conservatoire, du 21 avril au 02 mai. Et pour récompenser vos coups de coeur, le prix des spectateurs, initié cette année, désignera la création que les internautes souhaiteraient retrouver dans la programmation 21/22 du Conservatoire royal de Bruxelles.

3 images Atelier de peinture de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles © Académie des Beaux-Arts de Bruxelles

Le Botanique s'associe avec l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles Pour s'associer à la volonté du secteur culturel de reprendre ces activités, le Botanique propose l'événement OPEN ces 30 avril, 1er et 2 mai. OPEN c'est une exposition éphémère consacrée aux travaux des étudiant.e.s de la section peinture de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (ArBA-EsA). Plus de 40 étudiant.e.s de Bac 1 à Master 2 ont été sélectionnés par 3 des enseignants : Florian Kiniques, Gauthier Hubert qui a exposé au Bota en 2020/21 et Stephan Balleux qu'on retrouvera à la rentrée de septembre. " Il s’agit de leur donner un espace de liberté car cette présentation éclair est pensée comme une décharge d’énergie reflétant leur envie et besoin de vivre leur jeunesse par la création. " Samedi premier mai, l'expo se doublera de trois sets electro live du collectif Leaving Living Dakota, à 15h00, 16h00 et 17h00. En pratique : OPEN au Centre culturel BOTANIQUE 30 avril & 1er, 2 mai de 12h à 18h Billet de 0 à 5 euros. Réservation

3 images Affiche du Picture festival 2021, Dominique Goblet © Dominique Goblet