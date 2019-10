7e édition du Festival des enfants terribles à Huy

VENT DU NORD Bande Annonce (2018) - 15/10/2019 VENT DU NORD Bande Annonce VF (2018) Découvrez la bande annonce du film VENT DU NORD réalisé par Walid Mattar. Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent. Un film réalisé par Walid Mattar Avec Philippe Rebbot, Corinne Masiero, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein, Abir Bennani Zarouni. Date de sortie au cinéma : 28 mars 2018 Genre : Drame VENT DU NORD Bande Annonce VF © 2018 - KMBO