4e Festival ISAC à Bruxelles : corps et âmes

Le 26 et 27 juin prochain, la Centrale for Contemporary Art sera le théâtre de la quatrième édition du Festival ISAC, entre chorégraphie, performance et art visuel.

Le Festival ISAC, du nom de l’Institut des Arts et des Chorégraphies qui fait partie de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, est un espace temps dédié aux spectacles chorégraphiques, aux installations et aux performances et cela durant deux jours, ou plutôt deux soirées. L’accent est mis bien-sûr sur le corps, le mouvement et la place de l’enveloppe corporelle. Il est un véritable outil de réflexion et de création pour tous les artistes et chorégraphes en devenir. Le Festival est l’aboutissement de cette réflexion de l’année, un projet qui se concrétise sous les yeux du public, une recherche mise en lumière.

Les deux jours de spectacle prendront place à la Centrale for Contemporary Art et seront l’occasion pour les étudiants de présenter leurs divers travaux et créations artistiques et d’aller à la rencontre du public. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont travaillé à l’élaboration du programme de cette fin juin.