21st Brussels Vinyl Record Fair, c’est ce dimanche !

La 21e édition de la foire aux vinyles bruxelloise se tiendra dans la Galerie Ravenstein.

On l’a appris il y a quelques mois, les ventes de vinyles aux Etats-Unis sont en train de dépasser celles du CD, une première depuis trois décennies. D’après le RIAA (Recording Industry Association of America), la vente de vinyle a bondi de 13% et attend les 224,1 millions de dollars de revenus. Cette tendance aux microsillons s’étend d’ailleurs en Europe où les foyers s’équipent de plus en plus de platines et les foires dédiées fleurissent.

A Bruxelles, la traditionnelle foire aux vinyles se fait maintenant bi-annuelle, alors qu’elle se tenait jusque-là une fois par an. Une preuve s’il y en avait besoin d’une tendance qui se confirme et d’un succès démontré. Pour la 21e fois en 10 ans, la Brussels Vinyl Record Fair proposera des objets allant de la pop, au rock, en passant par la soul, le funk, reggae, disco, punk et bien d’autres. Certains vendeurs sont des spécialistes de musiques de films, d’autres de musique progressive, en bref il y en aura pour tous les goûts.