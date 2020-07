Quatre talents d'origine congolaise à découvrir (si ce n'était pas encore fait)

Le temps d'une histoire - Il y a 60 ans, l'indépendance du Congo - 26/06/2020 Sur les trottoirs de Matongé à Ixelles, Patrick Weber explorera l'histoire commune entre la Belgique et le Congo. Accompagné d'experts, il reviendra notamment sur la déclaration d'indépendance du Congo de 1960, les coulisses de la Table ronde congolo-belge, les différentes facettes de la colonisation belge du Congo entre 1908 et 1940, les aspects économique et politique de la décolonisation et les années précédant le soulèvement de Léopoldville. Invités : François Ryckmans (journaliste spécialisé), Julien Truddaïu (chargé de projets CNCD-11.11.11), Amandine Lauro (professeure à l'ULB et chercheuse qualifiée FNRS), Benoit Henriet (historien à la VUB), Bob Kabamba (professeur de Sciences Politiques à l'ULiège), Colette Braeckman (journaliste) et Jean Omasombo (politologue, professeur à Kinsasha et chercheur à l'Africa Museum). Cécile Djunga partira à la rencontre de ceux qui vivent au Congo ou qui l'on fui et explorera la mixité belgo-congolaise, source d'inspiration pour de nombreux artistes congolais, souvent largement méconnus. Invités : l'humoriste Kody, les sculpteurs Freddy Tsimba et Aimé Mpané, le chanteur Klay Mawungu, la chanteuse Lous and The Yakuza, le chorégraphe et danseur Bruce Blanchard, la styliste Laetitia Kandolo, le créateur de sneakers Alain Mukendi, le styliste Nicolas Tshibang, l'acteur et musicien Denis Mpunga, le réalisateur Tshoper Kabambi et le rappeur et comédien Pitcho. Ce dernier livrera un texte en live à la place Lumumba avant de s'exprimer au micro de Julie sur l'enseignement de l'histoire du Congo, car "étudier Napoléon à l'école c'est bien, mais il faudrait aussi parler de Lumumba" et parce que "nous avons tous besoin de héros qui nous ressemblent". Julie Morelle cherchera elle à comprendre et à nous faire découvrir la réalité derrière les apparences : que sait-on encore de cette histoire aujourd'hui, comment l'enseigne-t-on, quelles traces dans nos bâtiments, nos places, nos rues ? Est-ce qu'enlever les statues de l'espace public est suffisant ? Elle partira notamment à la recherche des représentations de cette histoire dans les rues de Bruxelles et proposera une balade "décoloniale". Julie discutera aussi avec les dessinateurs Pierre Kroll (né au Congo) et Barly Baruti de leur vision de l'histoire belgo-congolaise. Elle posera aussi la fameuse question de l'enseignement de cette page de l'histoire belge. L'enseignement du 20e siècle a-t-il biaisé les rapports actuels ? Qu'est-ce que les jeunes générations savent de cette histoire commune ? Impossible de passer sous silence la magnifique nature qu'on trouve au Congo. C'est un grand amoureux de la nature qui parlera de ces aspects très différents et parfois méconnus : Tanguy Dumortier. C'est finalement en musique, au cœur de la grande rotonde de l'Africa Museum à Tervuren que Julie Morelle, Cécile Djunga et Patrick Weber clôtureront la soirée devant les deux sculptures monumentales d'Aimé Mpané et au son de la chanson Colour interprété en live par Typh Barrow.