Marie-France Idikayi : "Avec la Congo Fashion Week, nous créons un écosystème favorable à la mode en RDC"

En 2011, Marie-France Idikayi tire un constat : le stylisme congolais ne dépasse pas suffisamment les frontières du pays. Pourtant, la sape est une réelle culture en République Démocratique du Congo. Une religion même. Passionnée par la mode et spécialiste en communication et relations publiques, la jeune femme décide que la donne doit changer. La mode congolaise doit s’exporter et pour en faire la promotion, Marie-France a sa petite idée : créer un défilé de mode. Une poignée de mois plus tard, la Congo Fashion Week voit le jour. Depuis, des dizaines de créateur.trice.s exposent leurs plus belles pièces pour le plus grand plaisir des centaines de spectateur.trice.s qui se pressent pour admirer les mannequins défiler sur les catwalks. Avec la crise du covid19, l’édition 2020 n’aura pas lieu. Mais ce n’est que partie remise. Rencontre (téléphonique vu les kilomètres qui nous séparent) avec Marie-France Idikayi.

Pouvez-vous expliquer comment est née l’idée de la Congo Fashion Week ?

Marie-France Idikayi : "J’ai toujours été passionnée par la mode. À l’époque, j’étais journaliste et communicante. Je me suis rendu compte qu’il n’existait aucun évènement de mode à portée internationale en RDC. Je voulais promouvoir les créatrices et créateurs, donner une visibilité à celles et ceux qui n’ont pas les moyens de voyager et de se faire connaître ailleurs qu’ici. En septembre 2011, j’ai imaginé le concept de la Congo Fashion Week. Je voulais exposer les talents de chez nous. Je me suis associée à plusieurs autres personnes et la première édition a vu le jour en 2012 à Brazzaville et ensuite à Kinshasa. Ensuite on a emmené le concept à Londres en 2017. En RDC, nous n’avons pas une industrie de la mode suffisamment forte. Si on veut faire une collection pour tout Kinshasa et ces onze millions d’habitant.e.s, on est obligé de faire appel à l’international et de produire en dehors du pays comme en Chine ou en Turquie. On essaye de changer ça."

Mais malheureusement, l’édition 2020 ne verra pas le jour à cause de la pandémie…

M-F I. : "Effectivement. La situation est précaire maintenant et l’avenir incertain. Il est impossible de s’atteler à l’organisation d’un show pour le moment. On a décidé de reporter l’édition car il est important de mettre tout le monde à l’abri. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous n’allons rien faire cette année. Nous organisons des échanges avec des professionnel.lle.s du secteur pour parler de l’industrie de la mode de façon plus approfondie. Comment veut-on qu’elle évolue ? Comment en discuter avec les autorités ?"