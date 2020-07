La rumba congolaise est-elle amenée à disparaître ?

Le temps d'une histoire - Il y a 60 ans, l'indépendance du Congo : portraits croisés musique et... Lous and the Yakuza nous interprète son dernier titre « Solo » puis s’exprime sur sa perception de l’histoire et de l’actualité. Interview du danseur et chorégraphe Bruce Blanchard. Ce qu’on sait moins c’est à quel point les chorégraphes et danseurs congolais ont acquis une réputation mondiale : Bruce Blanchard a créé son école à Gand et travaille aussi un peu partout dans le monde. Il puise dans ses racines pour nous proposer une prestation en live. Interview par Cécile de Klay Mawungu (organisateur de Rumba Lumumba à Bozar) qui nous parle de la rumba congolaise (mélange de tradition, d’influence cubaine et de guitare électrique) née dans les années 50, elle se développe avec l’indépendance et a atteint son apogée avec Papa Wemba. Depuis la musique s’est diversifiée, liée ou opposée au pouvoir, certains connus mondialement.