Sooyeon Lee, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Soprano, Sooyeon Lee est née en 1988 en Corée.

Elle est diplômée de l’Universität für Musik und darstellende Kunst de Vienne, dans les classes de Beverly Blankenship et Peter Marschik. Elle poursuit sa formation auprès de Gabriele Fontana et Edith Lienbacher. Elle a remporté le 2ème Prix et le Prix du public à l’ARD Music Competition, où elle s’est produite avec le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Elle est également lauréate de divers concours, dont l’International Music Competition Berlin, le Gian Battista Viotti International Competition et l’International Mozart Competition à Salzbourg. En 2014, elle se produit en tant que Kumho Young Artist en Corée. Elle a également chanté les Liebesliederwalzer de Brahms à l’occasion d’un lunchconcert avec le Berliner Philharmoniker. À l’opéra, elle a notamment chanté Gilda dans Rigoletto en Corée et Adele dans Die Fledermaus au Schlosstheater Schönbrunn.

Elle est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Elle présentera son programme en Finale, le 10 mai à Bozar.