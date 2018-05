Rocío Pérez, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Soprano, Rocío Pérez est née à Madrid, Espagne, en 1990.

Rocío Pérez a commencé sa formation par la clarinette et l’art dramatique et suit ses premiers cours de chant avec Elena Valdelomar. Elle entre ensuite à l’Escuela Superior de Canto de Madrid dans la classe de Victoria Manso. Elle a suivi des masterclasses avec Natalie Dessay, Ana Luisa Chova, Dolora Zajick, June Anderson et Carlos Chausson. À partir de 2014, elle est membre de l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin. Elle a chanté sous la direction de chefs tels qu’Alberto Zedda, Patrick Davin, Vincent Monteil, Antonino Fogliani, et Martyn Brabbins. En 2017, Rocío Pérez reçoit deux prix spéciaux au Hans Gabor Belvedere Singing Competition et le 3e prix au Wettbewerb Die Meistersinger von Nürnberg ; elle a également remporté le 2e prix au Concours international de chant de Marmande et le Premier Prix au Luis Mariano International Singing Competition.

Elle est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Elle présentera son programme en Finale, le 11 mai à Bozar.