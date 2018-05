Le baryton ukrainien Yuriy Hadzetskyy a été plongé dans la musique dès son plus jeune âge, sa grand-mère lui chantait des chansons alors qu'il n'était âgé que de quelques mois, et il s'en souvient encore.

Il aime autant l'opéra que de chanter en récital : pour lui, l'opéra met en valeur la voix, et le jeu, mais en récital, il sent qu'il a plus la possibilité d'exprimer ses émotions personnelles.

Un portrait réalisé par Thierry Loreau.