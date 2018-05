Portrait de Samuel Hasselhorn, finaliste

Samuel Hasselhorn a choisi de nous chanter une berceuse populaire, mise en musique par Brahms. C'est une chanson qui lui tient à coeur d'abord parce que sa femme est enceinte, et qu'il chante cette chanson tous les soirs au bébé qui est dans son ventre. Mais c'est également une des chansons préférées de son père qui est pour l'instant très malade. Dans ce moment bizarre entre la maladie et la vie qui va venir, le baryton croit de plus en plus en la vérité des émotions qu'il peut partager sur scène.

Un portrait réalisé par Thierry Loreau.