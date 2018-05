Portrait de Rocío Pérez, finaliste

Rocío Pérez aime bien chanter de l'opéra, et elle aime bien les concours, la tension, et le défi d'être prête pour cet examen !

L'interview intégrale

Elle a commencé à suivre des cours de chant à l'âge de huit ans, en même temps que des cours de clarinette. Mais très vite, le chant s'est imposé pour elle, et vers l'âge de seize ans, elle a commencé à étudier le chant classique, plus sérieusement. Même si elle ne vient pas d'une famille de musiciens, ses parents l'ont toujours encouragée à chanter, sa mère surtout qui l'a poussée vers la musique, et son père qui l'accompagnait comme il pouvait dans des petites chansons au piano.