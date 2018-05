Portrait de Marianne Croux, 6e lauréate et prix Musiq'3 du public

Le parcours musical de Marianne Croux s'est fait par étapes : à 4 ans, elle apprenait le violon pour faire comme sa grande soeur. A 10 ans, elle s'est mise au piano. Et ce n'est qu'à 16 ans, qu'elle a commencé à prendre de cours de chant.

Avant de monter sur scène pour chanter, elle n'a qu'une seule envie, c'est de partir en courant ! mais la porte s'ouvre, et elle se sent happée vers la scène, et là, elle n'a plus qu'une seule idée, se faire plaisir, partager et chanter pour les gens qui sont dans la salle.

Un portrait réalisé par Céline Korvorst.