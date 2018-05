Portrait de Germán Enrique Alcántara

Plus

Il a appris la musique dès son plus jeune âge, avec son grand père : sa formation est imprégnée de la musique populaire de sa région, de Misiones, en Argentine. Pour lui, être en Finale, ça signifie beaucoup de choses : d'abord, c'est un Argentin, un "latino" qui va représenter beaucoup de monde.. et ça lui rappelle aussi le chemin parcouru, et là d'où il vient.

Une chanson qui lui tient à coeur Quand on lui demande de chanter spontanément, sans réfléchir, Germán Enrique Alcántara se met au piano et nous propose une chanson qui lui rappelle son enfance, son grand-père, l'Argentine et surtout les fêtes familiales..

L'interview intégrale Comment a-t-il choisi le chant comme instrument, et surtout faut-il choisir un instrument ? Germán Enrique Alcántara chante, joue du piano, et de l'accordéon, le choix est bien difficile, et pourtant..