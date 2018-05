Portrait d'Héloïse Mas, 5e lauréate

Héloïse Mas est tellement fière et honorée d'être arrivée en Finale, d'être parmi les douze finalistes qu'elle n'attend presque plus rien du Concours ! Elle juste très heureuse de pouvoir être là, et de montrer son travail.

Parce qu'il y a eu du travail pour en arriver là : être chanteuse lyrique, ce n'est pas seulement un métier, mais c'est aussi un rythme de vie. Elle se sent comme un sportif de haut niveau, qui doit faire attention à tout ce qui rentre dans son instrument, comme la nourriture, .. mais sans s'arrêter de vivre, parce que sinon que pourrait-elle raconter sur scène ?

Portrait et interview réalisés par Thierry Loreau.